Посетители смогут бесплатно попасть на выставки ВДНХ по будням

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. ВДНХ в честь празднования своего 80-летия с 18 июня вводит бесплатные часы посещения выставок по будням. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе выставочного центра.

"С 11:00 до 15:00 посещение выставок ВДНХ станет бесплатным. Новые правила будут действовать в центре "Космонавтика и авиация", интерактивном музейном комплексе "Буран", Центре славянской письменности "Слово", на выставке Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019", а также в готовящихся к открытию проектах ВДНХ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к открытию готовятся выставки в рамках программы межмузейного обмена "Резидент" в павильоне "Рабочий и колхозница" и проект "Посмотрим выставку! Культурный код ВДНХ", экспозиция которого раскроет образ ВДНХ в художественном кино, документальной хронике, анимации, декоративно-прикладном искусстве и работах современных художников. Бесплатные часы посещения будут действовать до конца 2019 года.

Отмечается, что бесплатное посещение вводится с сохранением всех ранее объявленных льгот. Например, каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и по вторникам с 12:00 до 15:00 все желающие могут бесплатно посетить выставки в павильоне № 67, музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница", павильоне № 16, постоянные экспозиции музейного комплекса "Буран" и Центра славянской письменности "Слово". Свободное посещение этих павильонов на постоянной основе действует для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, малышей до 6 лет, инвалидов 1 и 2 группы с сопровождающим, членов многодетных семей и других льготных групп населения.

Старт празднованию 80-летия ВДНХ был дан 30 апреля вместе с торжественным запуском фонтанов. В рамках праздника гостей ждет более 100 мероприятий: выставок, концертов, фестивалей.