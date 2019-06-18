Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Меркурия 18 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Марса и Меркурия вечером во вторник, 18 июня. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"На фоне вечерней зари произойдет тесное сближение Марса и Меркурия. Два светила окажутся всего в 13 угловых минутах друг от друга. Но такой близкий тандем можно будет наблюдать низко над северо-западным горизонтом только в течение часа (с 21:30 мск до 22:30 мск), так как после 23:00 мск обе планеты скроются под горизонтом", - говорится в сообщении.

По информации планетария, Меркурий в этот день пройдет немного выше Марса. Ориентиром для поиска планет на небосклоне может стать созвездие Близнецов. Две ярких звезды этого созвездия (Кастор и Поллукс) будут располагаться немного выше и севернее (правее) от сблизившихся планет.