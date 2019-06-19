"Известия": посетители смогут перемещаться по территории ВДНХ на такси

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Стоянки для такси и точки посадки и высадки пассажиров организованы на территории ВДНХ. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на источник и представителя ВДНХ.

"Парковочные площадки такси, а также зоны посадки и высадки пассажиров расположены в разных уголках ВДНХ, в шаговой доступности от основных объектов и достопримечательностей", - рассказал "Известиям" представитель комплекса.

По информации издания, проект начнет работу с 24 июня. Стоянки такси возле КПП "Север-3", "Хованский" и "Лихоборский-1" будут работать ежедневно, а зоны посадки и высадки пассажиров за "Москвариумом", за павильоном №57 и на Октябрьской площади будут функционировать только по будням из-за большого скопления посетителей комплекса в выходные.

Как пишет газета, пока в проекте будет участвовать только сервис "Яндекс.Такси". Заказать машину можно будет через приложение или на стойках в информационном центре ВДНХ, выбрав ближайшую зону посадки.

В пресс-службе ВДНХ "Известиям" сообщили, что не проводили переговоры с другими компаниями-агрегаторами такси, потому что партнерство комплекса и "Яндекс.Такси" "носит стратегический характер", планируются и другие совместные сервисы.