Почти 9 тыс. школьников посетили уроки профессионального мастерства в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Около 8,8 тыс. школьников от шести до 12 лет посетили клубы ораторского искусства и уроки профессионального мастерства в Москве с начала 2019 года. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Уроки профессионального мастерства рассчитаны в основном на школьников от шести до 12 лет. Они проходят в виде неформального общения - приглашенные специалисты рассказывают ребятам о своей работе. Нередко профессиональным опытом на занятиях делятся родители школьников. В общей сложности уроки профессионального мастерства посетили 8,8 тыс. юных москвичей", - говорится в сообщении.

Всего, с учетом взрослых, занятия с начала 2019 года посетили более 14,5 тыс. человек. Они идут в 75 учреждениях города. Уроки организовали по инициативе жителей города на площадке crowd.mos.ru. На лекциях рассказывают о журналистике, маркетинге, педагогике и других сферах.