Более 3,3 тыс. московских школьников прошли онлайн-тестирование в IT-классы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Более 3,3 тыс. девятиклассников в Москве прошли первый этап отбора в IT-классы, которые появятся с 1 сентября в 34 школах, в форме онлайн-тестирования по физике и математике. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Более 3,3 тыс. школьников прошли онлайн-тестирование в первом (заочном) этапе конкурса в IT-классы. В течение трех часов учащиеся выполняли задания по математике и физике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что второй этап конкурса пройдет для учащихся девятых классов в очной форме 24 июня. Зачисление в новые IT-классы будет проходить в августе после третьего отбора.

Новые IT-классы с современным оборудованием появятся с 1 сентября в 34 московских школах. В каждой из них будет оборудован IT-полигон - большое пространство для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

Инициатива будет реализована совместно с ведущими отечественными IT-компаниями и крупными российскими вузами.