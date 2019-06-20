Течь обнаружили в дамбе канала им. Москвы в районе Тушинского моста

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты обнаружили течь в дамбе канала им. Москвы, которую прорвало в январе этого года, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы ФГБУ "Канал им. Москвы".

"20 июня 2019 года проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что настоящее время устраняются последствия и причины протечки, которая обнаружена между шлюзами №7 и 8.

Ранее сообщалось, что судоходство на канале им. Москвы на участке между данными шлюзами в районе Тушинского тоннеля планируется возобновить 10 июня.

Автомобильный тоннель в столичном районе Тушино затопило 10 января. Участок канала между шлюзами осушили, вода перестала поступать в тоннель, и к вечеру того же дня движение автомобилей по основному ходу восстановили. Ремонт дамбы канала рассчитывали завершить в июне этого года. Причиной прорыва дамбы стали некачественно оборудованные в 2000 году защитный глиняный экран и пазухи дамбы.