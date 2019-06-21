Петр Налич и оркестр Klezmasters выступят на фестивале "Дачное Царицыно"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посетители фестиваля "Дачное Царицыно" с 12 по 21 июля смогут посмотреть спектакли и мюзиклы, послушать лекции и поиграть во фрисби в музее-заповеднике, 19 июля на нем выступит известный певец Петр Налич, сообщается в пятницу на портале мэра и правительства Москвы.

"Фестиваль "Дачное Царицыно" пройдет в музее-заповеднике с 12 по 21 июля. Он напомнит москвичам о развлечениях царицынских дачников конца XIX - начала XX века. В течение 10 дней в "Царицыне" можно будет посмотреть театральные постановки, послушать хорошую музыку и потанцевать", - говорится в сообщении.

Ежедневно в 20:30 мск будут начинаться концерты известных исполнителей популярной музыки. Колумбийская группа Puerto Candelaria выступит в парке 14 июля, а 17 июля можно будет послушать исполнителей балканской музыки - оркестр Klezmasters. Также среди участников программы - российский певец Петр Налич, который даст концерт 19 июля.

Задача фестиваля - воспроизвести отдых москвичей конца XIX - начала XX века. Программа мероприятий будет начинаться с 10:00 мск каждый день. По утрам будет проходить зарядка под музыку для детей от одного года, затем - детские спектакли: "Аленький цветочек" и "Песни для слонов".

С 15:00 мск на фестивале будут идти концерты, спектакли, мастер-классы и лекции. Например, 19 июля музыканты исполнят на баяне и виолончели мелодии Иоганна Себастьяна Баха и Петра Чайковского. Актеры Алексей Розин и Илья Барабанов сыграют камерные спектакли "Горе от ума" и "Герой нашего времени" в жанре сторителлинга на сцене у Большого дворца.

На время фестиваля для отдыхающих оборудуют зону пикников с шезлонгами, а на площадке неподалеку от сцены можно будет поиграть в бадминтон и фрисби. С 19:00 мск до 20:00 мск на сцене у Большого дворца будут идти театральные постановки творческой лаборатории "Аронин space", театра "7 в кубе", "Электротеатра Станиславский", "Театриума на Серпуховке" и других коллективов.