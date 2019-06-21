В Москве 4 июля стартует первый форум "Мой район", где представят проекты благоустройства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Форум "Мой район", на котором будут представлены проекты по созданию комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных правительством Москвы, пройдет в Гостином дворе с 4 по 6 июля. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В Гостином дворе 4 июля откроется первый форум "Мой район". Он войдет в программу Московского урбанистического форума, который пройдет с 4 по 7 июля в парке "Зарядье", - говорится в сообщении.

На время форума территория Гостиного двора будет представлять собой городской район в миниатюре. Пространство поделят на множество зон с интерактивными площадками.

В первый день форума в рамках деловой программы представители правительства Москвы и их иностранные коллеги обсудят стратегические вопросы развития городских территорий. Второй день форума будет посвящен повседневной жизни и интересам горожан. В общественной программе примут участие москвоведы, общественные деятели и специалисты в области здравоохранения и социальной защиты. На форуме также затронут тему комфортной среды для горожан старшего поколения, расскажут о правильном питании жителей крупных городов.

Московский урбанистический форум, который пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля, будет посвящен обсуждению вопросов и презентациям инициатив городских администраций, бизнеса, горожан, которые направлены на обеспечение сбалансированного и устойчивого развития городов, повышения качества жизни через реализацию масштабных проектов.