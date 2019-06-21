В Москве из-за жары на вокзалах и станциях метро раздают воду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Питьевую воду из-за установившейся жаркой погоды раздают в пятницу на столичных вокзалах и шести железнодорожных платформах. Об этом сообщается в Twitter Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Столбики термометров вплотную приближаются к +30, а могут даже и превысить, так что завозим воду и раздаем на всех вокзалах, кроме Рижского и Ленинградского, а также на Тушино, Северянине, Мытищах, Выхино, Реутово, Серпе и Молоте", - говорится в сообщении.

В Twitter московского метро сообщается, что также началась раздача питьевой воды на станциях "Парк культуры" и "Кропоткинская".

Ранее сообщалось, что в пятницу воду раздают пассажирам на всех наземных станциях метро и на станциях МЦК "Балтийская", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Автозаводская", "Локомотив", "Лихоборы", "Дубровка", "Окружная", "Андроновка", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Зорге".

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение: температура воздуха в Москве в пятницу может достичь +32 градусов.