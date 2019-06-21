Полиция задерживает молодежь за распитие алкоголя на Хохловской площади

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция проводит профилактический рейд и задерживает молодежь за распитие алкоголя на Хохловской площади. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"За нарушение общественного порядка и распитие алкогольных напитков задержаны порядка 10 человек", - сказал собеседник агентства.

Рейд проводят сотрудники полиции УВД по ЦАО и бойцы ОМОН.

"Задержанные будут доставлены в отдел полиции для составления протоколов о нарушении административного кодекса", - сообщил источник.

Хохловская площадь и парк "Яма" пользуются большой популярностью среди молодежи.