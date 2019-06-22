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Московским водителям посоветовали парковаться вдали от рекламных щитов и деревьев

В столице прогнозируют дождь и ветер

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Москвы посоветовали автовладельцам в субботу парковаться вдали от деревьев и рекламных щитов в связи с сильным ветром и дождем. Об этом сообщается на странице столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Непонятно, хорошая это новость или нет, но сегодня МЧС прогнозирует дождь и ветер в некоторых районах Москвы. Если вдруг, то вспомните о безопасной парковке подальше от деревьев и рекламных щитов, а на дороге - об осторожности. И без резких маневров - опасность аквапланирования", - говорится в сообщении.

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