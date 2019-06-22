ЛДПР выдвинула кандидатов в Мосгордуму по всем округам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Конференция московского отделения ЛДПР в субботу выдвинула кандидатов на выборы в Мосгордуму по всем 45 одномандатным округам, по которым избирается столичный парламент. Об этом сообщается на сайте партии.

"ЛДПР стала единственной из парламентских партий, которая выдвинула своих кандидатов в депутаты Московской городской Думы во всех 45 одномандатных округах столицы", - отмечается в релизе по итогам 63-й внеочередной конференции отделения.

Кроме того, в партии уточнили, что участники конференции - 120 делегатов от 12 отделений ЛДПР - "обсудили и выдвинули кандидатуры будущих муниципальных депутатов в Москве, Троицке и Новой Москве на основе тайного голосования".

"Все наши кандидаты - это местные жители, активисты. Мы рассчитываем на максимальный результат по всей Москве по сравнению с предыдущими выборами и работаем на победу во всех округах", - цитирует партийный сайт координатора московского отделения партии Михаила Монахова.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. Для участия в выборах кандидатам ЛДПР как парламентской партии не нужно собирать подписи избирателей.