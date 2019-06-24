{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Избирком Москвы прогнозирует участие в электронном голосовании в сентябре 2% избирателей

Эксперимент по электронному голосованию пройдет в трех округах столицы

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком прогнозирует, что не меньше 2% избирателей Москвы используют возможность электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Об этом сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов на пресс-конференции в Москве.

"Думаю, что не меньше 2% москвичей примут участие в электронном голосовании. Возможно, что с учетом отпусков, даже больше: кто-то на отдыхе, кто-то на лечение за пределами Москвы", - сказал Горубнов.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.

Теги
Россия
Около 90 млрд рублей выделят на строительство поликлиник в Москве до 2024 года
Власти города планируют провести программу реновации объектов здравоохранения в ближайшие пять лет
Читать полностью