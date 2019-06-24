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Около 90 млрд рублей выделят на строительство поликлиник в Москве до 2024 года

Власти города планируют провести программу реновации объектов здравоохранения в ближайшие пять лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выделят около 90 млрд рублей на строительство поликлиник в ближайшие пять лет по программе реновации объектов здравоохранения, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Программа реновации объектов здравоохранения разделена на две части: строительство новых и реконструкция существующих объектов. На строительство новых объектов выделено около 90 млрд рублей в ближайшие пять лет", - сказал он.

Ранее власти Москвы анонсировали проведение программы реновации объектов здравоохранения по аналогии с программой реновации жилья. Заммэра Москвы Анастасия Ракова поясняла, что программа предусматривает строительство порядка 1 млн кв. м корпусов больниц. Речь идет о корпусах больниц скорой помощи и инфекционных больниц, онкоцентра. Также предполагается строительство 40 поликлиник и капремонт более 130 действующих.

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