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Дом середины XX века на Таганке признан объектом культурного наследия

В доме сохранились многие интерьеры, полы и мозаика

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Дом на Таганке в Москве, в котором с 1953 по 1995 год проживали выдающиеся советские военачальники, признан объектом культурного наследия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

"Дом является уникальным памятником архитектуры, одним из прекрасных образцов "сталинского неоклассицизма" архитектора Владимира Руднева. У него практически идеальное состояние, сохранились многие интерьеры, полы, мозаика. По просьбам жителей <...> мы составили заявку в Департамент культурного наследия на включение дома в перечень выявленных объектов культурного наследия. Поздравляем москвичей с новым объектом культурного наследия на Таганке", - написал он.

В доме проживал народный артист СССР Юрий Александрович Гуляев. В разные годы с 1953 по 1995 год жили выдающиеся военачальники, маршалы, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

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