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Для выборов в Мосгордуму дополнительно закупят 1 тыс. КОИБов

Около 2 тыс. участков будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком на заседании в понедельник принял решение о закупке еще 1 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) для голосования на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.

"Дополнительно к уже имеющимся в распоряжении Мосгоризбиркома будет закуплено 1 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней для оснащения избирательных участков города применительно к ближайшим выборам [в Мосгордуму]", - сказал журналистам после заседания комиссии член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Таким образом, по его словам, всего не менее 2 тыс. избирательных участков в столице будут оборудованы КОИБами.

Согласно тексту решения Мосгоризбиркома, на закупку тысячи комплексов будет выделено около 196 млн рублей.

В апреле сообщалось, что власти Москвы приняли решение отказаться от КОИБов старого образца (2010 года) и дополнительно закупить одну тысячу новых устройств, выпущенных в 2017 году. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.

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Россия
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