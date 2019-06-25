Столичные велосипедисты совершили около 2 млн поездок за два месяца

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пользователи столичного велопроката совершили около 2 млн поездок на городских велосипедах за последние два месяца. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"2 млн поездок совершили москвичи и гости столицы на городских велосипедах с начала работы пунктов велопроката в этом году. Станции аренды открылись в Москве два месяца назад, 25 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городской велопрокат набирает все большую популярность среди жителей и гостей столицы благодаря открытию новых пунктов аренды. "В этом сезоне в столице появилось еще 100 пунктов аренды городских велосипедов, из которых 55 - в районах, где раньше сервиса не было, 45 - в районах, где станции уже есть", - отмечают в мэрии.

Сообщается, что сегодня пользователям проката доступны около 500 станций и 5 тыс. велосипедов. Также увеличилось количество электровелосипедов - 390 единиц.

Система городского велопроката заработала в Москве в 2013 году.