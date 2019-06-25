Потребление воды в Москве возросло из-за жаркой погоды

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Потребление воды в Москве с 4 по 20 июня возросло почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за установившейся жаркой погоды. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Ежедневное потребление воды в городе за период с 4 по 20 июня составило в среднем 2765,9 тыс. куб. м в сутки - против 2615,8 тыс. куб. м за аналогичный период прошлого года, что больше на 150 тыс. куб. м в сутки (5,7%)", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в сообщении, жители стали больше потреблять воды для питья и хозяйственных нужд, а городские службы - для полива и орошения улиц. Уточняется, что в этом году на полив уходит 82,7 тыс. куб. м в сутки, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году - 48,4 тыс. куб. м в сутки.

Бирюков добавил, что в городе действуют 455 пунктов заправки для поливомоечной техники, из них 165 смонтированы дополнительно в 2019 году.