Полиция задержала нетрезвого мужчину, залезшего на сцепку вагонов в московском метро

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в метро мужчину, в состоянии алкогольного опьянения залезшего на сцепку между вагонами поезда на Люблинско-Дмитровской линии. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 06:00 мск на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии 25-летний москвич вышел из поезда, залез на сцепку между первым и вторым вагоном. В момент отправления поезда пассажиры сообщили о зацепере по экстренной связи машинисту, одновременно с этим молодой человек спрыгнул с состава", - сказал Мышляев.

Он добавил, что нарушитель общественного порядка после этого направился по путям в перегон между станциями метро "Печатники" и "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии. В связи с этим с жесткого пути было отключено электроснабжение для безопасного извлечения нарушителя.

"Сотрудники полиции задержали гражданина 1993 года рождения, и движение поездов было восстановлено. Для оказания помощи задержанному на место был вызван наряд скорой медицинской помощи, сотрудники которого по прибытию поставили нарушителю предварительный диагноз: ушиб затылочной области, алкогольное опьянение. Пострадавший госпитализирован в ГКБ №68", - сказал Мышляев.

Он подчеркнул, что полицейские опросили машиниста и очевидцев произошедшего, также были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, расположенных на станции. Все службы Московского метрополитена сработали оперативно, инцидент не сказался на движении электропоездов.

"Сотрудниками УВД на Московском метрополитене подготовлены материалы о привлечении нарушителя порядка к административной ответственности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ о нарушении транспортной безопасности, которые в настоящий момент направлены в суд по территориальности", - заключил Мышляев.