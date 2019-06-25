"Е-штаб" для наблюдения за ходом электронного голосования создан в Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании совета Общественной палаты (ОП) Москвы.

Столичная ОП ранее создала Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму. Его возглавил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", заместитель председателя городской Общественной палаты Алексей Венедиктов.

"Наше предложение, чтобы внутри штаба по наблюдению создать электронный или "е-штаб", чтобы члены Общественной палаты и привлеченные эксперты сосредоточились на проведении, подсчете, объяснении того, как пройдет электронное голосование в трех округах <...> Это широкая задача даже, может быть, шире, чем основное наблюдение, в котором мы уже "набили руку", <...> а здесь ничего не наработано, непонятно, как пойдет, сколько людей запишутся, какие люди будут пытаться скомпрометировать эту идею. Поэтому внутри штаба должна быть отдельная группа", - сказал на заседании Венедиктов.

Участники совета единогласно проголосовали за создание "е-штаба". В ходе заседания было решено, что руководителем штаба станет член ОП столицы, бывший замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Илья Массух, также в состав войдут члены палаты: председатель Московского городского регионального отделения общероссийского общественного молодежного движения "Ассоциация студентов и студенческих объединений" Российского союза молодежи Амир Сараков, гендиректор компании "Неодинамика" Владимир Чернецкий. Кроме того, планируется направить приглашения по включению в штаб представителям ЦИК РФ, комитет Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также ОП РФ и Минкомсвязи России.

"Естественно, мы приглашаем туда представителей Мосгордумы и департамента информационных технологий <...> В трех округах электронного голосования партия "Яблоко" не выдвинула своих кандидатов, и мы знаем, что партия резко возражала против системы электронного голосования, поэтому также предлагаем пригласить, поскольку они совсем не заинтересованы в этом голосовании, специалистов этой партии, то же самое - относительно движения "Голос" и <...> Пиратской партии", - сказал Венедиктов.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.