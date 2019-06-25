Приз за взлом системы электронного голосования в Москве вырос до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вознаграждение для хакеров, которые смогут во время тестирования взломать систему электронного голосования, созданную для выборов в Мосгордуму, увеличено с 1 до 1,5 млн рублей. Об этом сообщил во вторник главный редактор радио "Эхо Москвы", заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

"11 июля <...> мы открываем эту систему для желающих ее протестировать, и до 22 июля <...> хакеры и все желающие смогут тестировать. Чтобы привлечь больше тестирующих, мы поднимаем приз с 1 млн до 1,5 млн рублей для тех, кто взломает систему. Члены комиссии тоже могут принять участие", - сказал Венедиктов.

Он отметил, что если эксперимент покажет, что систему нельзя взломать, то в конце июля штаб по контролю за электронными выборами доложит о своей готовности Мосгоризбиркому и Общественной палате Москвы. "Если возникнут проблемы, решение о дополнительном тестировании будет выносить "е-штаб", - добавил он.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.