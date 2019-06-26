Станция метро "Саларьево" разгрузилась на 14% с открытием четырех станций в Новой Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Станция московского метро "Саларьево" разгрузилась на 14% после открытия четырех новых станций Сокольнической линии в Новой Москве. Теперь через "Саларьево" в метро в день заходят на 5 тыс. пассажиров меньше, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Разгрузка станции "Саларьево" после открытия новых станций Сокольнической линии - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" - оставляет 14%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, открытие участка существенно улучшило транспортное обслуживание жителей и работающих в поселениях Московский и Сосенское ТиНАО, сократив время поездки по городу до 40 минут в день.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Сокольнической линии: для пассажиров заработали станции "Прокшино", "Ольховая", "Филатов луг" и "Коммунарка".