Специальный микроклимат для экспонатов создадут в Политехническом музее в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Политехнический музей в Москве в ходе реставрации оснастили инженерными системами, которые будут создавать специальный микроклимат для хранения экспонатов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Большая работа была проведена по созданию микроклимата в экспозиционных залах, для которых принципиально важны показатели влажности, и внутри двух атриумов, которые будут перекрыты стеклянными конструкциями для всесезонного использования", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он отметил, что проект реконструкции предусматривает также восстановление и открытие исторической кладки в элементах сводов и опор здания, поэтому одной из сложных задач стала незаметная разводка коммуникаций. Их предложили спрятать, в частности, в дымоходах. А чтобы на окнах не появлялся конденсат, решили сделать небольшие отверстия для регулировки воздушных потоков в подоконниках. Кроме того, предполагается оборудовать здание системой пожаротушения HiFog, распыляющей воду очень тонкими потоками под большим давлением, что, с одной стороны, позволяет снизить расход воды, а с другой - минимизировать потенциальный урон для экспонатов.

Отмечается, что проект реставрации японского архитектора Дзюнья Исигами был выбран по итогам международного конкурса в 2011 году. Реконструкция началась в январе 2015 года. В марте сообщалось, что все строительные и монтажные работы планируется завершить к ноябрю 2020 года.