Памятник студенческим стройотрядам откроют в сквере МИИТ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Посвященная студенческим стройотрядам скульптурная композиция появится возле Российского университета транспорта (МИИТ) 28 июня, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Церемония открытия скульптурной композиции "Бойцам стройотрядов МИИТ" пройдет 28 июня в сквере Российского университета транспорта. Бронзовая скульптурная композиция - молодого человека и девушки - олицетворяет образы студентов строительных отрядов. Сила, молодость и целеустремленность воплощены в фигурах строителя и проводницы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первый стройотряд МИИТ оказывал помощь в благоустройстве столицы в 1931 году, а в 1972 году стройотряд университета первым приступил к строительству Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, студенты вуза внесли большой вклад в создание объектов Олимпиады-80, Московской кольцевой автодороги, ТТК, Останкинской телебашни и московского метро.

Отмечается, что стройотряды университета примут участие в развитии транспортной инфраструктуры Крыма и строительстве жилых комплексов по программе реновации в Москве.