Службы "Мосводостока" перешли на усиленный режим работы из-за дождя

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. сотрудников "Мосводостока" перевели на усиленный режим работы из-за непогоды, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе предприятия.

"В связи с выпадением обильных осадков в Москве 26 июня, для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города порядка 1,2 тыс. сотрудников ГУП "Мосоводосток" переведены на усиленный режим работы. На улицы города выехало около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей", - сказал собеседник агентства.