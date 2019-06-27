Вход в музей Победы в Москве будет бесплатным 7 июля для супругов и семей с детьми

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Вход для супружеских пар и семей с детьми в музей Победы на Поклонной горе в столице будет бесплатным 7 июля в честь Дня семьи, любви и верности. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Литературно-музыкальные постановки в уникальной атмосфере помогут понять, как семья и любовь делали людей сильнее в грозные годы войны. Кроме того, все посетители музея смогут и сами поделиться историями о воевавших дедах и прадедах в рамках программы "Свободный микрофон", которая пройдет в интерьере трехмерной панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", - цитирует портал сообщение пресс-службы музея.

В честь праздника музей подготовил специальную программу "Ромашка Победы. Семейная история войны". Для посетителей организуют бесплатные мастер-классы, на которых все желающие смогут научиться рисовать ромашки. В кинотеатре "Поклонка" будет организован показ семейных фильмов и мультфильмов.

Музей включает более 300 тыс. экспонатов: вещи солдат, фронтовые письма, элементы снаряжения, стрелковое оружие. Пространство в нем делится на Зал памяти и скорби, Зал исторической правды, Зал полководцев, Зал славы, трехмерную художественно-историческую панораму "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", художественную галерею и четыре кинозала. В одном из них в этот день будут показывать фильмы о войне, среди них кинокартина "Брестская крепость" режиссера Александра Котта, мелодрама "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова и "Восхождение" Ларисы Шепитько о белорусских партизанах.