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В Москве водителей просят не парковаться под рекламными щитами и деревьями из-за ветра

Порывы ветра могут достигать 20 м/с

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупреждает водителей о ветре с порывами до 20 м/с и просит не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Об этом пресс-служба ЦОДД сообщила в четверг на странице учреждения в Twitter.

"Под рекламами и деревьями не паркуйтесь, пользуйтесь по возможности метро. И будьте осторожны на дороге", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус, а в ночь на пятницу может опуститься до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности.

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