В Москве с начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыли около 2 тыс. преступлений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичная полиция с начала этого года с помощью камер видеонаблюдения раскрыла около 2 тыс. преступлений, более 90 подозреваемых в различных преступлениях были идентифицированы и задержаны с помощью системы распознавания лиц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве в ответ на запрос агентства.

"С начала 2019 года с помощью системы видеонаблюдения в столице было раскрыто около 2 тыс. преступлений. Сотрудники полиции города Москвы как пользователи указанного программного продукта оценивают возможность применения инновационных технологий для решения повседневных задач как существенный прорыв в обеспечении правопорядка в городе", - говорится в сообщении.

Также в полиции подчеркнули, что в Москве в рамках пилотного проекта запущено тестирование модуля видеоаналитики, внедряемой в систему городского видеонаблюдения.

"Эффективность данной работы в настоящее время оценивается на основе изучения информации только с 1 тыс. камер видеонаблюдения, установленных при входах в подъезды жилых домов и имеющих функцию биометрии. В рамках данного эксперимента более 90 субъектов были идентифицированы и задержаны. Видеопотоки с камер наблюдения анализируются программным обеспечением, которое сравнивает распознанные лица с лицами, находящимися в розыске, и при совпадении сотрудникам полиции, находящимся поблизости, приходят уведомления об идентификации, после чего проводится проверка зафиксированного лица с целью подтверждения либо опровержения его как искомого субъекта", - отметили в ГУ МВД.

В полиции подчеркнули, что использование систем видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц открывает существенные перспективы по раскрытию преступлений. "Были проведены тестовые пробы систем видеоаналитики на нескольких станциях Московского метрополитена, на которых годами не задерживались разыскиваемые лица. В результате после установки комплексов, не увеличивая количество личного состава полиции, в настоящее время ежемесячно задерживается в среднем от пяти до десяти преступников, которые разыскивались не только сотрудниками органов внутренних дел Москвы и иных субъектов РФ, но и правоохранительными органами других стран", - заключили в полиции.