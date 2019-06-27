Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы еще от трех партий

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии в ходе заседания в четверг заверили списки кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от ЛДПР, "Национальный курс" и Партии родителей будущего.

"Документы соответствуют требованиям закона. В связи с этим предлагается принять решение заверить списки кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова на заседании комиссии.

Она отметила, что от партии ЛДПР в список вошли 45 человек, от "Национального курса" десять человек, от Партии родителей будущего также десять человек.

Также Кузнецова отметила, что Родной партии и Партии ветеранов России было отказано в заверении списков кандидатов в связи с нарушением порядка выдвижения списка кандидатов и несоблюдением требований к выдвижению кандидатов соответственно.

Как отметил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, партии, которым было отказано в заверении списков, могут повторно подать необходимый для заверения пакет документов до 5 июля.

Ранее Мосгоризбирком заверил списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от партий "Народный альянс", "Справедливая Россия", Партия Роста, "Возрождение аграрной России", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", Российской экологической партии "Зеленые", Партии возрождения России, КПРФ и партии "ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/".

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.