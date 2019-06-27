"Аэрофлот" задерживает шесть рейсов из Шереметьево 27 июня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с неблагоприятным прогнозом метеоусловий в аэропорту Шереметьево внесла изменения в расписание шести рейсов на 27 июня. Информация об этом размещена в четверг на официальном сайте перевозчика.

В частности, задерживаются рейсы в пределах одного-четырех часов, вылетающие из "Шереметьево" в Набережные Челны, Нижний Новгород, Саранск, Ставрополь, Анапу, Сыктывкар. Один рейс, выполняемый SU1352, из Шереметьево в Воронеж отменен. В компании уточнили, что "прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота".

Кроме того, рейсы из Воронежа, Саратова и Архангельска вылетят в Москву позже почти на два часа от заявленного в расписании времени.

Авиакомпания также отменила сегодняшний рейс, выполняемый SU1352, из Шереметьево в Воронеж и пятничный рейс SU1353 из Воронежа в Шереметьево. Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов будут отправлены утренними рейсами SU1350 и SU1351 28 июня. Также время вылета рейсов в пятницу из Шереметьево в Екатеринбург и Минск перенесено на более позднее.

Кроме того, по сообщению перевозчика, рейс SU293 Хошимин - Шереметьево ушел на запасной аэропорт в Санкт-Петербурге. А рейсы SU2301 Франкфурт - Шереметьево, SU1227 Нижний-Новгород - Шереметьево, SU1193 Казань - Шереметьево перенесены на запасной аэропорт в Нижний Новгород. На запасной аэропорт Воронежа отправились рейсы SU1175 Астрахань - Шереметьево, SU1105 Краснодар - Шереметьево.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, к вечеру четверга температура воздуха может опуститься до 15 градусов, а в ночь на пятницу - до 13. В связи с сильным дождем, грозой и ветром в Московском регионе 27 июня объявлен желтый уровень опасности. По прогнозу синоптиков, ветер во время грозы может достигать 18 м/с.