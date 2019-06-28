Мосгортур проведет 10 бесплатных экскурсий во время форума "Мой район" в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Десять бесплатных пешеходных экскурсий по малоизвестным достопримечательностям столицы пройдут для всех желающих с 4 по 6 июля в рамках форума "Мой район", сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве давно сложился набор туристических объектов, которые должны посетить все жители города и путешественники. Однако в столице есть достопримечательности, незаслуженно мало известные туристам. Чтобы показать, что эти объекты также могут быть интересны, мы проведем бесплатные экскурсии", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности гендиректора Мосгортура Инны Голубевой.

Участники экскурсий узнают об истории и легендах Шаболовки, поселка художников "Сокол", Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева и других мест столицы. Например, 4 июля экскурсантам расскажут о Новой Басманной улице и живших там в разное время людях, а 5 июля гости узнают о громком убийстве на территории академии имени К.А. Тимирязева, которое вдохновило Достоевского на создание романа "Бесы". Для участия в экскурсиях необходима предварительная регистрация.

Форум "Мой район", на котором будут представлены проекты по созданию комфортной городской среды и комплексных изменений, запланированных правительством Москвы, пройдет в Гостином дворе с 4 по 6 июля.