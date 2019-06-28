Концертную программу подготовили в "Царицыне" ко Дню семьи, любви и верности в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выступления певцов Дмитрия Маликова, Ларисы Долиной и Владимира Преснякова пройдут 7 июля в музее-заповеднике "Царицыно" на фестивале "Московская семья", посвященном Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Весь день в парке будет проходить праздничный концерт. На сцене у Большого Царицынского дворца выступят Дмитрий Маликов и Лариса Долина, группа "Самоцветы" при участии Юрия Маликова, Владимира и Елены Пресняковых, а также оркестр "Фонограф" под руководством Сергея Жилина. Музыканты будут петь песни о любви и поздравлять гостей парка с праздником", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сцене также прозвучат классические и джазовые композиции.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля с 2008 года в день святых Петра и Февронии - покровителей любви и брака. Как сообщалось, музей-заповедник "Царицыно" станет центральной площадкой празднования Дня семьи, любви и верности в Москве, там пройдут шоу мыльных пузырей, мастер-классы по мыловарению и росписи сувениров, спортивные состязания и награждение супружеских пар.