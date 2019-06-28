Время электронного голосования на выборах в Мосгордуму увеличили до 15 минут

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Избиратели, которые примут участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму седьмого созыва 8 сентября, будут иметь 15 минут, чтобы отметить кандидата. Об этом сообщил в пятницу замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

"Будет 15 минут на голосование в соответствии с требованиями безопасности - эти 15 минут будет сессия на защищенном сервере. То есть вы на самом деле физически в виде обезличенного бюллетеня получаете окно доступа на защищенный сервер, где и происходит после этого шифрация бюллетеня и отправка его. За 15 минут нужно поставить галочку, если галочку не поставили, бюллетень закроется, голосование анонимное, тайное его невозможно обратно вернуть", - сказал он на совместном заседании комиссии по технологиям "Умного города" и комиссии по безопасности Общественной палаты Москвы.

Ранее сообщалось, что на эту процедуру будет дано 5 минут. Как пояснил журналистам Костырко, тестирование выявило, что этого времени недостаточно, поэтому срок решили увеличить. "Мы провели тесты. Для людей старшего возраста этого мало", - сказал он.

Костырко добавил, что испортить бюллетень в ходе электронного голосования будет невозможно. "Можно не проголосовать, не поставив галочку <...> Но ставить там пять галочек или писать разные слова мы посчитали нецелесообразным, испортить бюллетени таким образом будет нельзя", - сказал он.

Избирательные округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное) были утверждены для проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам.