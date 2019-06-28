Полицейские проверяют информацию о подделке подписей в поддержку кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские начали проверку после информации об обнаружении офиса на Краснопресненской набережной в Москве, где якобы подделывают подписи граждан в поддержку некоторых кандидатов в депутаты Московской городской думы (МГД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"По факту распространенной информации в некоторых СМИ о том, что в одном из домов на Краснопресненской набережной обнаружен офис, где осуществляется фальсификация подписей граждан для регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы, проводится проверка. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по результатам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Реакция кандидатов

В то же время кандидаты в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин, Андрей Соколов и Никита Остранков заявили о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке сбора фальсифицированных подписей за их кандидатуры. Об этом кандидаты сообщили в пятницу ТАСС.

"Не первая провокация против меня. Ранее уже показывали девушку, которая с моей символикой подделывает подписи, - это всего лишь попытка дискредитировать меня. Никакого отношения к этому не имею. По всем социальным опросам, я первый в своем округе", - сказал Митрохин.

"Такое было раньше и будет вновь, но я считаю, все должно быть честно. Если же подписи за меня собраны "фейковые", они должны быть аннулированы. Но я уверен, что это невозможно, моя узнаваемость позволяет это утверждать", - сказал Соколов.

"Это фейковая новость, чтобы сдвинуть всех конкурентов. У меня люди работают, волонтеры ходят по квартирам, выходят собирать подписи под дождь и в жару, это можно проверить, просто выйдя на улицы. Я намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с заявлением о провокации", - сказал Остранков.

Ранее ряд СМИ сообщил, что командой блогера Алексея Навального были выявлены "рисовальщики", которые фальсифицировали подписи в поддержку целого ряда кандидатов, прежде всего названных трех кандидатов.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.