Дождь и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Облачная погода, сильный дождь и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 8 градусов. В связи с дождем и ветром в Московском регионе 29 июня объявлен желтый уровень опасности.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 9-14 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.