Строительство юго-западного участка Большого кольца метро в Москве завершат в 2021 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют завершить строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в 2021 году, об этом в субботу сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Юго-западный участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ) длиной 4,6 км со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" прокладывают с помощью пяти проходческих комплексов китайского подрядчика - компании CRCC", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Он отметил, что в полном объеме работы на юго-западном участке БКЛ планируется завершить в 2021 году.

Хуснуллин добавил, что в настоящее время в зоне строительства станций в полном объеме выполнена перекладка инженерных коммуникаций, завершены работы по разработке и укреплению станционных котлованов, также ведется сооружение основных конструкций будущих станций.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается № 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).