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В Москве задержаны подозреваемые в подделке подписей для кандидата в Мосгордуму

Сейчас задержанные находятся в отделе полиции

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемых в подделке подписей граждан в поддержку одного из кандидатов в Мосгордуму. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, что в квартире находятся посторонние люди. Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы", - сказали в пресс-службе.

У задержанных изъята вся документация, их отвезли в территориальный отдел полиции. "Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - заключили в главке.

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