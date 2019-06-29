Подводные газопроводы при реконструкции поместят на глубине 10 м под дном Москвы-реки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" приступили к работам по реконструкции подводных газопроводов в Москве, в ходе работ газопроводы проложат на глубине более 10 м от дна Москвы-реки. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе компании.

"АО "Мосгаз" приступил к уникальным работам по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой. Первым в рамках реализации масштабной программы стали работы на дюкере "Автозаводский", проходящем по дну Москвы-реки в районе Нагатинской набережной. Впервые за всю историю газового хозяйства Москвы газопровод прокладывается на глубине более 10 м от дна реки с помощью тоннелепроходческого комплекса", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, которого процитировали в компании, технология прокладки газопроводов под дном реки экономична и позволяет повысить надежность и безопасность системы газоснабжения столицы.

"В Москве мы реализуем технологию, по которой пересечение магистральных газопроводов происходит в материковой части под руслом реки на глубине более 10 м. Такое решение повышает надежность системы газоснабжения на этих участках, исключает необходимость создания резервных газовых сетей и увеличивает эксплуатационные сроки", - сказал Гасангаджиев.

Он добавил, что, в отличие от газопровода, который лежит на дне реки, уложенный на глубину свыше 10 м газопровод не потребует ежегодного обслуживания и затрат на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей составляет от 30 лет и более.

В настоящее время "Мосгаз" эксплуатирует 13 подводных газопроводов (дюкеров) высокого и среднего давления общей протяженностью почти 7 км. Большая часть дюкеров была проложена в центральных районах столицы в 1939-1965 годах и нуждается в реконструкции. Два из них, "Автозаводский" и "Даниловский", будут реконструированы в текущем году. Работа по остальным будет проведена в течение трех лет.