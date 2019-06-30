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Облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Ночью температура может опуститься до плюс 9 градусов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 21 градуса ожидаются в воскресенье в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Днем в городе температура воздуха составит 19-21 градус тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба", - говорится в сообщении.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 6 градусов.

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