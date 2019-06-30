Более 30 станций метро планируется построить в Новой Москве до 2035 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти планируют за 15 лет построить 33 новые станции метро на территории Новой Москвы. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте мэра и правительства российской столицы.

"До 2035 года в Троицком и Новомосковском округах планируется построить 72 км линий метро, 33 станции и четыре электродепо", - указывается в тексте.

Как напомнил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, всего с 2012 года в упомянутых административных округах было открыто восемь станций столичной подземки, в частности 20 июня этого года открылся новый участок Сокольнической линии: для пассажиров заработали станции "Прокшино", "Ольховая", "Филатов Луг" и "Коммунарка". Отмечается, что в будущем ветку продлят еще на 2,6 км до станции "Потапово" (рабочее название - "Новомосковская"), которая расположится в створе дороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе у пересечения с улицей Александры Монаховой. Это улучшит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и части района Южное Бутово.

В сообщении также говорится, что к 2023 году планируется построить участок Коммунарской линии, на котором расположатся станции "Коммунарка", "Мамыри", "Славянский Мир", "Улица Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов", "Улица Новаторов" (с пересадкой на Большую кольцевую линию), "Улица Строителей", "Академическая" (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию) и "Севастопольский Проспект" (с пересадкой на МЦК). В перспективе рассматривается возможность продления Коммунарской линии до станции "Нижегородская" Кожуховской линии.