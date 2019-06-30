Детские сады Москвы начинают прием детей с двух лет и четырех месяцев

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Столичные детские сады в большинстве районов Москвы с 1 июля начинают принимать детей с двух лет и четырех месяцев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В детских садах в большинстве районов Москвы с 1 июля начнут принимать детей в возрасте от двух лет четырех месяцев. Записать ребенка в детский сад можно на портале mos.ru. При подаче электронного заявления можно выбрать до трех образовательных организаций, а также указать, будет ли ребенок посещать группу кратковременного пребывания", - говорится в сообщении.

Московские детские сады посещают более 441 тыс. детей. Из них свыше 80 тыс. - это малыши до трех лет, что в два раза больше, чем в 2010 году, и возраст, с которого принимают в дошкольные учреждения, ежегодно уменьшается благодаря созданию новых мест. С 2011 года в городе построили 242 детсада с дошкольными группами на 40,8 тыс. мест.

Помимо этого, в Москве работают более 1 тыс. семейных детских садов, которые посещают около 3,5 тыс. воспитанников. Еще для 50 тыс. малышей в возрасте от полутора лет открыты группы кратковременного пребывания.