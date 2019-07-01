Встречи с Игорем Бутманом и Юрием Башметом пройдут в Москве на форуме "Мой район"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. "Битвы" молодых поэтов, показы фильмов о столице, дискуссии на тему туризма и досуга и встречи с артистами ждут посетителей открытого форума "Мой район", который пройдет в Москве с 4 по 6 июля. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Гостином дворе пройдет первый открытый форум "Мой район". В его программе свыше трех десятков кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также состоятся встречи с известными людьми, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое. На форуме расскажут, какие мероприятия уже проходят в разных районах столицы, и как горожане могут участвовать в их проведении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6 июля гости форума смогут встретиться с артистами, журналистами и писателями, среди которых саксофонист Игорь Бутман, альтист и дирижер Юрий Башмет, актер Егор Бероев, режиссер Анна Меликян, актриса Алена Бабенко и солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев. Они расскажут истории из жизни в разных районах Москвы.

Также в рамках форума 4 июля режиссеры и кинокритики обсудят, как говорить о городе на современном языке кино. Будут представлены любительские видео, снятые в разных районах столицы с 1980-х годов до наших дней. Также будет организован концерт-перформанс с композициями разных направлений: джаз, поп, этно, фьюжн.

На форуме пройдут различные дискуссии, они будут посвящены новым экскурсиям, организации культурного досуга, посещению театров и туристическому потенциалу районов. А 5 июля состоится серия "поединков" молодых поэтов "Нам двадцать лет", посвященная памяти режиссера Марлена Хуциева. Соревнования пройдут в формате рэп-баттлов, произведения авторов расскажут о восприятии большого города поколением двадцатилетних. В жюри войдут зрители и приглашенные профессионалы, в числе которых кинорежиссер, писатель Ольга Столповская, театральный режиссер, педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков, писатель, драматург Дмитрий Данилов, поэт Михаил Чевега.

На закрытии форума 6 июля выступят группа "Моральный кодекс" и Светлана Сурганова. Как сообщалось, форум "Мой район" войдет в программу Московского урбанистического форума, который пройдет с 4 по 7 июля в парке "Зарядье".