В Москве промыли около половины запланированных фасадов домов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. фасадов домов привели в порядок в Москве с начала апреля текущего года, это почти половина от запланированного объема. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В Москве продолжается промывка фасадов, которая должна стать самой масштабной в истории города. К началу июля в городе промыта уже почти половина: 13 тыс. 619 фасадов многоквартирных домов и 5 тыс. 746 - нежилых зданий. Всего в столице до 1 августа этого года должно быть промыто 41 тыс. 633 фасада зданий", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Как сообщалось ранее, промывка началась в апреле. В комплексе городского хозяйства уточнили, что завершить ее планируется в начале августа. Процесс также включает штукатурные, малярные и облицовочные работы, а также герметизацию стыков. Очистку фасадов от серьезных загрязнений проводят по аэрогидродинамической технологии с применением специализированных очищающих средств, а при незначительных загрязнениях допускается промывка теплой водой.

По завершении работу принимает комиссия, в которую входит общественность дома, собственники и арендаторы, представители управляющей компании и подрядчика.