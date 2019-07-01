Более 370 пострадавших эвакуировали санитарные вертолеты в Москве с начала 2019 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Санитарные вертолеты за полгода эвакуировали с мест ДТП и других ЧС более 370 пострадавших в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"С начала 2019 года Московским авиационным центром было обработано свыше 440 заявок центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) и эвакуировано по воздуху с мест ДТП и других ЧС более 370 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

С февраля санитарный вертолет заступил на круглосуточное дежурство при больнице имени С.С. Юдина. Тогда же была создана служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения по спасению людей в особых случаях, которая приступила к дежурствам с 1 апреля.

Кроме того, вертолеты МАЦ совершили 386 полетов для разведки паводковой и пожароопасной обстановки и обнаружили 16 очагов возгораний в Москве и Подмосковье. С помощью пожарных вертолетов центра были потушены семь пожаров, включая пять природных.

"Только на ликвидацию лесных очагов возгораний столичной авиацией было сброшено 560 тонн воды. Всего с начала года на тушение пожаров экипажи вертолетов выполнили 157 сливов и сбросили 785 тонн огнегасящей жидкости", - отметили в пресс-службе.