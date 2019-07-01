Участок набережной Шитова на востоке Москвы перекрыли

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Движение по набережной Шитова и близлежащим проездам будет перекрыли в понедельник в связи с проведением работ по благоустройству улиц и общественных пространств, который продлятся до конца ноября. Это следует из сообщения столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным ЦОДД, с 1 июля по 29 ноября будет круглосуточно перекрыто движение по набережной Шитова от д. 6, корп. 10 по Открытому шоссе до д. 4, корп. 1 по набережной Шитова, по Местному проезду от д. 10, корп. 1 по Халтуринской улице до набережной Шитова и по Местному проезду в районе д. 93 стр. 2 по Большой Черкизовской улице. Также круглосуточно с 3 сентября по 29 ноября полностью перекроют набережную Шитова от д. 72, корп. 5 до д. 14, корп. 2 по Халтуринской улице.

Уточняется, что с 1 июля по 29 ноября круглосуточно будет перекрыта одна полоса Местного проезда от Тюменской улицы до д. 93, стр. 2 по Большой Черкизовской улице.

Ранее сообщалось, что набережная Шитова в Восточном административном округе (ВАО) Москвы будет благоустроена, планировалось, что она станет пешеходной к концу лета. На прилегающих улицах в два раза расширят тротуары, а для местных жителей будет сохранена возможность подъезжать к своим домам.