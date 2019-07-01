Власти Москвы согласовали митинг "Очистим Россию от мусора"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы согласовало проведение митинга с участием 1 тыс. человек вечером 3 июля в сквере у Суворовской площади, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города. Организаторы заявили лозунг мероприятия - "Очистим Россию от мусора".

"В правительство Москвы поступило уведомление от пресс-секретаря общественного движения "Московский Совет" В.В. Махова, писателя и члена Федерального совета политической партии "Партия дела" М.А. Калашникова, кандидата в депутаты Московской городской Думы от движения "Левый фронт" А.О. Удальцовой и члена политической партии "Патриоты России" И.В. Скурлатова о проведении публичного мероприятия в форме митинга 3 июля 2019 года с 18:30 до 20:30 в сквере Суворовской площади у памятника А.В. Суворову с количеством участников до 1 тыс. человек. Проведение указанного мероприятия было согласовано органами исполнительной власти города Москвы", - заявили в департаменте.

Власти помогут организаторам провести мероприятие и обеспечить на нем безопасность, добавили в ведомстве.