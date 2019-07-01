Объекты культуры и спорта стали наиболее сложной категорией на архитектурной премии Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Наиболее сложной категорией для выбора жюри на Архитектурной премии Москвы - 2019 стали проекты культурного и спортивного назначения. Об этом рассказал журналистам председатель жюри, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на мероприятии в честь победителей конкурса.

"Она была самая сложная, потому что надо было выбрать сразу два проекта. Кроме того, это говорит и о росте качества проектов в данной категории, и это подтверждается, кстати, и ростом заявок московских архитекторов на международные конкурсы", - сказал он.

Также он рассказал, что в этом году впервые проекты спортивного и культурно-просветительского назначения выделили в отдельные номинации. Кузнецов добавил, что в следующем году их могут не включить в состав премии, так как заранее организаторы не анонсируют число и названия номинаций.

В этом году в финал премии вышел 21 проект в четырех номинациях. В номинации "лучшее градостроительное решение объекта образования и медицины" победил проект больницы с родильным домом в поселке Сосенское в Новой Москве по проекту "ТПО Резерв", лучшим объектом жилого назначения стал жилой комплекс на Донской улице в Москве по проекту "Архитектурного бюро Сергея Скуратова". В номинации, посвященной лучшему решению объекта спортивного и культурно-просветительского назначения, победили два проекта: спорткомплекс на Тушинской улице работы Московского архитектурно-художественного проектного института имени академика Полянского и входная группа в зоопарк со стороны улицы Баррикадной, разработанная бюро "ПТАМ Виссарионова". Лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта многофункционального назначения был признан гостинично-деловой комплекс на проспекте Вернадского от "АМ Ю-Эн-Кей Проджект".

Архитектурная премия Москвы проводится с 2017 года. До этого в течение пяти лет Москомархитектуры награждала лучшие проекты в рамках "Премии Архсовета Москвы".