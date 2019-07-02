Глава Мосгордумы исключил возможность отмены электронного голосования в Москве

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов опубликовал свое обращение к Шапошникову, в котором попросил прояснить правовую часть вопроса в случае многократного взлома, придется ли отменять итоги голосования в этом случае. Он сообщил, что система электронного голосования будет открыта с 11 июля в тестовом режиме для всех желающих и предложил хакерам попробовать взломать ее за вознаграждение в 1,5 млн рублей.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Эксперимент по проведению электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы состоится вне зависимости от обнаружения слабостей в его системе при тестировании, необходимые изменения в соответствующий законопроект будут внесены после проведения голосования. Об этом в эфире радиостанции " Эхо Москвы " сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Даже если гипотетически, о чем размышляют многие, могут быть приняты изменения в закон, хотя вряд ли, - Мосгордума находится в перерыве, депутаты работают у себя в округах, Госдума еще работает, - все-равно закон ФЗ-67 об избирательных гарантиях прав граждан говорит, что если выборы уже назначены, могут быть приняты какие-либо изменения, они будут действовать уже после назначенных выборов. Вся нормативная база сформирована, законы приняты, эксперимент по дистанционному голосованию пройдет", - сказал Шапошников.

Он добавил, что не знает случаев обвала mos.ru, на котором будет размещено электронное голосование, система безопасности официального сайта мэра Москвы работает и гарантирует безопасность учета голосов. Желающие принять участие в электронном голосовании должны заранее пройти верификацию на официальном сайте мэра Москвы.

"Я сторонник развития электронной демократии, электронное голосование - один из элементов ее развития. Эксперимент, который будет проходить в нескольких избирательных округах Москвы на выборах депутатов седьмого созыва - тому показатель <…> Дистанционное электронное голосование снимает такие вопросы, которые ранее подвергались большой критике - досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям", - сказал Шапошников.

Председатель Мосгордумы добавил, что в эксперименте по проведению электронного голосования, по предварительным прогнозам, примет участие до 6% избирателей столицы.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 мск 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.