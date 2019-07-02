Москвичи смогут проверить кровь и обследоваться на новообразования на форуме "Мой район"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Несколько медицинских процедур будут бесплатно проводить для всех желающих на форуме "Мой район", который пройдет в Гостином Дворе в Москве. В их числе скрининг крови, обследования на новообразования, тестирование на гепатит, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"В рамках форума посетители смогут пройти тестирование на гепатит С экспресс методом - результат будет предоставлен через 10-15 мин, конфиденциально. Также будут делать скрининг крови на группу крови, резус фактор, гемоглобин и обследования на предмет новообразований с помощью специального аппарата", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что помимо этого, жители смогут пройти консультации на тему профилактики и лечения табачной зависимости, предрасположенности к наркологическим расстройствам. Также будет работать зона донорства, где желающие смогут записаться в доноры крови.

Открытый форум "Мой район" пройдет в Гостином Дворе в Москве с 4 по 6 июля. В его программе свыше 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов. Также на форуме состоятся встречи с известными людьми, экскурсии, лекции, обсуждение досуговых программ городских парков и многое другое.