Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после массового ДТП

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП, где погибли два человека и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра", - говорится в сообщении службы.

Днем на Кутузовском проспекте в районе дома 30/32 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибла предполагаемая виновница аварии и водитель такси. Пять человек были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.

После аварии движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту в районе станции метро "Кутузовская" в Москве было ограничено до двух полос.