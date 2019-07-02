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Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после массового ДТП

В результате аварии погибли два человека

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП, где погибли два человека и еще пятеро пострадали. Об этом сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра", - говорится в сообщении службы.

Днем на Кутузовском проспекте в районе дома 30/32 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате которого погибла предполагаемая виновница аварии и водитель такси. Пять человек были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.

После аварии движение в сторону центра по Кутузовскому проспекту в районе станции метро "Кутузовская" в Москве было ограничено до двух полос.

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Россия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Еще пятеро пострадали
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